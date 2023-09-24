Yönetimden mesaj

Beşiktaş, Club Brugge maçı sonrası geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Hakan Özdemir için başsağlığı mesajı yayınladı. Yönetim, Belçika'da Brugge taraftarlarının alçakça saldırısına maruz kalan ve hastaneden taburcu edilen Göksel Hamalı'ya da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Beşiktaş, Club Brugge maçı sonrası geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Hakan Özdemir için başsağlığı mesajı yayınladı. Yönetim, Belçika'da Brugge taraftarlarının alçakça saldırısına maruz kalan ve hastaneden taburcu edilen Göksel Hamalı'ya da geçmiş olsun dileklerini iletti.