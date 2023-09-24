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Beşiktaş'tan Kayserispor maçı sonrası zemin açıklaması geldi!

Beşiktaş evinde ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Salih Uçan sahanın zeminine tepki göstermişti. Beşiktaş kulübü zemin ile alakalı açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 22:34 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 22:42
Beşiktaş'tan Kayserispor maçı sonrası zemin açıklaması geldi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah beyazlıların milli orta saha oyuncusu Salih Uçan karşılaşma sonrası zemine tepki göstermişti.

Beşiktaş Kulübü saha zemini ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Park'ın zemin çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtilerek, "Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir. Kısa sürecek bir tedavinin ardından yine rutin bakımlara devam edilecek ve futbol A takımı oyuncularımızın alışkın olduğu sağlıklı, iyi zemine çok geçmeden dönülecektir." denildi.

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