Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan yönetime flaş uyarı! "Dikkat etmek lazım"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah beyazlılarda karşılaşma sonrası konuşan Salih Uçan yönetime zemin konusunda uyarıda bulundu.

Salih Uçan: "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Bir maç berabere kaldık, bir maç mağlup olduk. Bazen planlar tutmuyor. Devre arasında soyunma odasına gidip 'Hemen gol bulalım' diyoruz. İkinci yarının başında gol yiyoruz. Ama bırakmıyoruz. Biz gol kaçırdıkça Anadolu takımlarının öz güveni artıyor. Biz de strese giriyoruz, gerginlik oluyor. Ama sonuçta kazanıyoruz."

"DİKKAT ETMEK LAZIM"

Sahanın zemini hakkında konuşan Salih Uçan, "Bir konuya değinmek istiyorum. Geçen seneye göre zeminimiz kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Buna dikkat etmek lazım." dedi.