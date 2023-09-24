BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Oxlade-Chamberlain Kayserispor galibiyeti sonrası konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Alex Oxlade-Chamberlain: "İlk 45 dakika yeterli değildik. Daha iyi olmamız gerekiyordu. İkinci yarı farklıydı, golü yedikten sonra uyandık. Bunları başından beri iyi yapmamız lazım. İkinci yarı topu hızlı dolaştırdık ve golleri attık. Gol attığımdan dolayı mutluyum. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. İkinci yarı daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. İlk yarıda çok fırsat bulduk ama harcadık. Aboubakar başladı, daha sonra ben gol attım. Mutluyum." ifadelerini kullandı.