Tosun Paşa 'siftah' yaptı

Beşiktaş'ın milli yıldızı Cenk Tosun, Club Brugge deplasmanında bu sezonki ilk golünü kaydetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan 32 yaşındaki golcü futbolcu, 84'te Rosier'in yerine oyuna dahil oldu. Cenk, oyuna girdikten 4 dakika sonra Aboubakar'ın asistini şık bir vuruşla değerlendirdi ve takımına 1 puan kazandırdı.

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Cenk Tosun, Avrupa kupalarında siyah beyazlı formayla en çok gol atan ikinci oyuncu oldu. Avrupa'da 12 golü bulunan tecrübeli oyuncu, 2 gol daha atması halinde 14 golü bulunan Oktay Derelioğlu'nun da rekorunu egale edecek.