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Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçta forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma ve pas uygulamalarıyla başladıkları idman 5'e 2 ve taktik çalışmayla tamamladı. Siyah-beyazlılar bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Dinlenmek yok
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçta forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma ve pas uygulamalarıyla başladıkları idman 5'e 2 ve taktik çalışmayla tamamladı. Siyah-beyazlılar bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
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