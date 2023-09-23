4.1 milyon euro

UEFA Konferans Ligi'nde sınav veren temsilcimiz Beşiktaş giriş parası olan 2 milyon 940 milyon Euro'nun 2 milyon 800 bin Euro'sunu peşin olarak kasasına koydu. Beşiktaş, katsayı parası olarak 1 milyon 201 bin 500 Euro geliri 15 Eylülde UEFA'dan aldı. Club Brugge beraberliği sonrasında Beşiktaş 166 bin Euro beraberlik primini alacak defterine yazdı. Şu an itibarıyla Beşiktaş 4 milyon 167 bin Euro geliri garantilemiş oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde sınav veren temsilcimiz Beşiktaş giriş parası olan 2 milyon 940 milyon Euro'nun 2 milyon 800 bin Euro'sunu peşin olarak kasasına koydu. Beşiktaş, katsayı parası olarak 1 milyon 201 bin 500 Euro geliri 15 Eylülde UEFA'dan aldı. Club Brugge beraberliği sonrasında Beşiktaş 166 bin Euro beraberlik primini alacak defterine yazdı. Şu an itibarıyla Beşiktaş 4 milyon 167 bin Euro geliri garantilemiş oldu.