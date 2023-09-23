15 gol attı, 6 rekor geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, bu sezon Avrupa'daki yenilmezliğini sürdürdü. Club Brugge maçıyla birlikte elemelerde 7 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, elemelerde 6 maç kazandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 15 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, bu sezon Avrupa'daki yenilmezliğini sürdürdü. Club Brugge maçıyla birlikte elemelerde 7 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, elemelerde 6 maç kazandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 15 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.