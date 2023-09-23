Haberler Beşiktaş 15 gol attı, 6 rekor geldi

15 gol attı, 6 rekor geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, bu sezon Avrupa'daki yenilmezliğini sürdürdü. Club Brugge maçıyla birlikte elemelerde 7 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, elemelerde 6 maç kazandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 15 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
15 gol attı, 6 rekor geldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, bu sezon Avrupa'daki yenilmezliğini sürdürdü. Club Brugge maçıyla birlikte elemelerde 7 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, elemelerde 6 maç kazandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 15 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.
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