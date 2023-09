Beşiktaş'ta Milot Rashica'dan iddialı sözler: Ben pes etmem

Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica iddialı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takıma goller ve asistlerle katkı sağlamak istediğini aktaran Rashica, "Her zaman her şey iyi gitmeyebilir ancak az önce sizin de söylediğiniz gibi saha için son düdük çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir futbol anlayışım var ve bu yüzden takımımız da taraftarlarımız da emin olabilirler ki o anki durum her ne olursa olsun son düdük çalana kadar pes etmeyen ve mücadeleyi bırakmayan bir Rashica izleyecekler" dedi.

KUPAYA UZANACAĞIZ

Rashica şöyle devam etti: "Her şeyden öte takımımızın iyi bir sezon geçirerek, bu yolun sonunda da sezonu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmasını diliyorum. Geldiğim ilk andan itibaren her şey güzel gidiyor. Tesisimiz, şartlarımız, stadyumumuz, taraftarlarımız... Her şey çok iyi ve ben de Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Gelen teklifler arasında beni en çok isteyen ve benim en çok forma giymek istediğim kulüp Beşiktaş'tı. Umarım, bu sezonun sonunda hep birlikte şampiyonluk kupasına uzanır ve kutlamalar yaparız."

AMCAMIN YERİ AYRI

Babamın ağabeyi, benim de tek amcam ve bizim için de ailenin büyük ağabeyi gibidir. 16 yaşıma kadar onunla büyüdüm. Bugün bu noktada olmamda onun payı ve desteği çok fazladır. Öte yandan olumlu yönlerimi de geliştirmem gereken yönleri de hep söyledi bana. O yüzden amcam futbol öykümde sahiden çok önemli bir yere sahip.

KULAKLAR SAĞIR OLUR

Geçtiğimiz sezon rakip olarak stadımızda forma giydim ve atmosfer müthişti, kulakları sağır edebilecek kadar yüksek bir gürültü vardı. Kaldı ki Beşiktaş taraftarlarının kırdığı desibel rekorlarını da herkes biliyor. Beşiktaşlı taraftarların o büyük gürültüyle bizlerin arkasında olduklarını bilerek futbol oynayacağız ve bu güzel bir duygu.

MUTLU ETMEMİZ ŞART

Taraftarlarımıza ve takımımıza yardımcı olmak adına elimden geleni yapacağım. Umarım her maç onları mutlu edebiliriz. Beşiktaşlı taraftarların takımlarına verdiği desteği tüm dünya biliyor ve gıpta ile izliyorlar. Bugüne kadar yaptıklarını bundan sonra da yapmaları bizlerin de sahada elimizden geleni yapmamız adına yeterli olacaktır.

ÇÖZÜM ODAKLI BİR YAPIYA SAHİBİM

Saha içinde ve dışında çok büyük farklılıklar olduğunu söyleyemem. Sahada da soğukkanlı ve sakin bir yapım vardır. Kimseyle bir sıkıntım olmaz. Tabii ki kızgınlıklarımız olur ancak küslüklerimiz olmaz. Uzun sürmez, kısa süre içinde iletişim kurarak, üzerine konuşarak çözebiliriz. Genel anlamda çözüm odaklı bir yapıya sahibimdir.