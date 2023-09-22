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Beşiktaş Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 16:56
Beşiktaş Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçta forma giyen futbolcuların, salonda yenilenme çalışması yaptıkları bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma ve pas uygulamalarıyla başladıkları idmanı, 5'e 2 ve taktik çalışmayla tamamladıkları aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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