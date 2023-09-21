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Güneş’in serisi 7 maç

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Kupaları’nda üst üste 7 maçta rakiplerine mağlup olmadı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Güneş’in serisi 7 maç

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adam yönetiminde Avrupa kupalarında üst üste 7 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetimindeki 7 maçlık yenilmezlik serisine, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında oynadığı karşılaşmalarda ulaştı. Beşiktaş, 2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Olimpik Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen penaltı atışları sonucunda Fransız ekibine elendi. Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla tarihe geçti. Grup aşamasında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, lider olarak son 16 turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da Nisan 2017 ve Şubat 2018'de oynadığı 7 müsabakada da rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Beşiktaş'ın bu serisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih karşısında yaşanan 5-0'lık yenilginin ardından son buldu.

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