Club Brugge 1 - 1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

8. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Sabbe'nin sağdan ortasında Vanaken'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top direkten döndü.

11. dakikada Skov Olsen'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sabbe'nin şutunda, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

19. dakikada Skoras'ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiago'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

46. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Masuaku'nun soldan ceza sahasına ortasında Rashica'nın kafayla arkaya gönderdiği meşin yuvarlak savunmadan sekti ve Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahası üzerinde düzeltip yaptığı vuruşta, kaleci Mignolet gole izin vermedi.

50. dakikada Club Brugge etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan Olsen bekletmeden arka direğe hareketlenen Vanaken'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kontrol etti.

57. dakikada Club Brugge net bir fırsattan yararlanamadı. Vetlesen'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen De Cuyper, sağ çaprazdan topu kale sahası içine gönderdi. Müsait pozisyondaki Thiago'nun yakın mesafeden kayarak vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

59. dakikada Mert Günok net bir pozisyonda gole izin vermedi. Skoras'ın pasında soldan ceza sahasına giren De Cuyper, penaltı noktası üzerinde boş durumdaki Olsen'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, Mert topu kornere yollamayı başardı.

72. dakikada Mert Günok yine kalesini gole kapattı. Onyedika'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Olsen'in Zaynutdinov'dan sıyrılıp yerden sert vuruşunda, Mert Günok topu kornere gönderdi.

77. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Olsen, Gedson Fernandes'ten sıyrılıp ceza sahasına arka direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Vanaken'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

83. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu Nielsen, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Vanaken'e aktardı. Bu futbolcunun uzak köşeye şutunda direkten dönen topu Zaynutdinov kornere attı.

88. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Chamberlain'in ayak koyduğu top Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe (Dk. 90+2 Boyata), Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen (Dk. 79 Jutgla), Onyedika, Skoras (Dk. 61 Nielsen), Vanaken, Thiago

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 84 Cenk Tosun), Bailly (Dk. 84 Necip Uysal), Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 84 Chamberlain), Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 66 Onur Bulut), Muleka (Dk. 66 Zaynutdinov), Aboubakar

Goller: Dk. 77 Vanaken (Club Brugge), Dk. 88 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 40 Mechele, Dk. 74 Onyedika, Dk. 79 Vetlesen, Dk. 86 Spileers, Dk. 89 Mignolet, Dk. 90+1 Vanaken (Club Brugge), Dk. 45+2 Amartey (Beşiktaş)

CENK TOSUN, QUARESMA VE BOBO'YU YAKALADI

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 12. golünü kaydetti.

Karşılaşmada Beşiktaş'a bir puanı getiren kritik golü atan milli oyuncu, böylece siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında ikinci basamağı paylaşan Bobo ile Ricardo Quaresma'yı yakaladı.

Oktay Derelioğlu, 14 golle siyah-beyazla formayla Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor.

Cenk Tosun, ayrıca bu sezon ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

MERT GÜNOK'TAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Club Brugge maçında yaptığı kritik kurtarışlarla alınan bir puanda önemli rol oynadı.

Mert, Belçika ekibinin 50. dakikada Vanaken ve 59 ile 72. dakikada Skov Olsen ile girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşerek gole izin vermedi.

Siyah-beyazlılarda 54. dakikada Masuaku ve 63. dakikada Bailly de altıpasın içinde yaptıkları kritik müdahalelerle golü önledi.

CLUB BRUGGE'DEN BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNE İTİRAZ

Club Brugge, Beşiktaş'ın beraberlik golünden önce faul olduğu gerekçesiyle maçın hakemi Aleksei Kulbakov'a itirazda bulundu.

Belçika temsilcisi, Cenk Tosun'un 88. dakikada kaydettiği golden önceki pozisyonda faul olduğunu iddia ederek hakem Kulbakov'un VAR incelemesi yapmasını talep etti.

VAR incelemesine ihtiyaç duymayan ve golü iptal etmeyen Aleksei Kulbakov'a Club Brugge'ün oyuncuları ve teknik heyeti büyük tepki gösterdi.