Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Demir Ege Tıknaz: Çok mutlu da değiliz, mutsuz da...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Demir Ege Tıknaz: Çok mutlu da değiliz, mutsuz da...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, 1-1'lik Club Brugge maçının ardından açıklamalarda bulundu. Demir Ege, beraberliğin kötü bir sonuç olmadığının altını çizdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 00:31 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 00:32
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Demir Ege Tıknaz: Çok mutlu da değiliz, mutsuz da...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 1-1 berabere kalarak gruba 1 puanla başladı.

Siyah-beyazlılarda karşılaşmada ilk 11'de başlayan genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE DEMİR EGE'NİN SÖZLERİ

"Hafta içi ilk 11'de başlayacağımı biliyordum, çok iyi hazırlandık maça. Şenol Hoca ve Burak Hoca, bana güven verdiler."

"Tempolu bir maç olacağını biliyorduk. Mert Günok da harika bir maç çıkardı."

"Çok mutlu muyuz, değiliz. Mutsuz da değiliz. Buraya galibiyet için gelmiştik ama beraberlik de kötü bir sonuç değil."

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