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Suskun forvetler

Beşiktaş'ın bu sezon rakip filelere bıraktığı 4 golün hücum oyuncuları tarafından kaydedilmemesi de bir diğer dikkat çeken nokta. Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Muleka ve Ante Rebic gibi etkili ofansif oyunculara sahip olan siyah beyazlılarda, atılan dört golün ikisi Gambiyalı stoper Colley'den gelirken, diğer golleri Gedson Fernandes ve Milot Rashica kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Suskun forvetler
Beşiktaş'ın bu sezon rakip filelere bıraktığı 4 golün hücum oyuncuları tarafından kaydedilmemesi de bir diğer dikkat çeken nokta. Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Muleka ve Ante Rebic gibi etkili ofansif oyunculara sahip olan siyah beyazlılarda, atılan dört golün ikisi Gambiyalı stoper Colley'den gelirken, diğer golleri Gedson Fernandes ve Milot Rashica kaydetti.
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