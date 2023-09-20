Şenol Güneş'ten Alex Oxlade-Chamberlain kararı

Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta orta sahadaki üretkenlik problemi dikkat çekmişti. Siyah-beyazlı takım karşılaşmadaki ilk isabetli şutunu 82. dakikada rakip kaleye gönderebilirken, gol yollarında ciddi sıkıntı yaşamıştı.

ÜRETKENLİK SORUNUNU CHAMBERLAIN İLE ÇÖZECEK

Teknik Direktör Şenol Güneş'in orta alandaki bu sorunu çözmek için formül arayışı içinde olduğu belirlendi. Güneş'in takımdaki üretkenlik sorununu Alex Oxlade Chamberlain'le çözmeyi planladığı öğrenildi. Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada çok durağan ve hareketsiz oynadıklarına vurgu yapan Güneş, Chamberlain'in hem oyundaki tempoyu hem de kaliteyi yükselteceğini düşünüyor. Siyah-beyazlı teknik adamın önlerindeki zorlu maçlarda Chamberlain'den daha fazla yararlanacağı aktarıldı.

Kartal'da Liverpool'dan gelen İngiliz oyuncunun yanı sıra Bakhtiyor Zaynutdinov da daha fazla görev üstlenecek. Şenol Güneş'in Chamberlain gibi orta alanda Kazak oyuncuya zaman zaman ilk 11'de forma vermenin hesaplarını yaptığı vurgulandı.

Deneyimli hocanın, Avrupa Konferans Ligi maçlarında Salih Uçan'ı kulübeye çekebileceği belirtildi. Salih'in yanı sıra Amir Hadziahmetovic'in de bazı maçlarda dinlendirileceği kaydedildi.