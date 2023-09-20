Rakamlar şaşırttı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 4 maça çıkan Beşiktaş, hücum istatistikleri açısından şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı. Oynadığı 4 lig karşılaşmasında 7 puanı hanesine yazdıran siyah beyazlılar, rakip kaleye sadece 4 gol atabildi. Bu süreçte ezeli rakipler Fenerbahçe 8, Galatasaray 9 gol kaydederken, Trabzonspor 11 kez golle buluştu.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon 4 maça çıkan Beşiktaş, hücum istatistikleri açısından şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı. Oynadığı 4 lig karşılaşmasında 7 puanı hanesine yazdıran siyah beyazlılar, rakip kaleye sadece 4 gol atabildi. Bu süreçte ezeli rakipler Fenerbahçe 8, Galatasaray 9 gol kaydederken, Trabzonspor 11 kez golle buluştu.