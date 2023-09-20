Konferans finali 29 Mayıs’ta

8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Konferans Ligi'nde, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. İkinciler UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile play-off maçlarına çıkacak. Eşleşmeleri geçen taraflar, adlarını üst tura yazdıracak. Final Atina'daki Ayasofya Stadı'nda 29 Mayıs 2024'te oynanacak.
8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Konferans Ligi'nde, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. İkinciler UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile play-off maçlarına çıkacak. Eşleşmeleri geçen taraflar, adlarını üst tura yazdıracak. Final Atina'daki Ayasofya Stadı'nda 29 Mayıs 2024'te oynanacak.