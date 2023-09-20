Haberler Beşiktaş Konferans finali 29 Mayıs’ta

Konferans finali 29 Mayıs’ta

8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Konferans Ligi'nde, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. İkinciler UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile play-off maçlarına çıkacak. Eşleşmeleri geçen taraflar, adlarını üst tura yazdıracak. Final Atina'daki Ayasofya Stadı'nda 29 Mayıs 2024'te oynanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Konferans finali 29 Mayıs’ta
8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Konferans Ligi'nde, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. İkinciler UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile play-off maçlarına çıkacak. Eşleşmeleri geçen taraflar, adlarını üst tura yazdıracak. Final Atina'daki Ayasofya Stadı'nda 29 Mayıs 2024'te oynanacak.
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