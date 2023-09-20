Kartallar bugün Belçika yolcusu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi gruplarında ilk maçına Belçika deplasmanında C. Brugge karşısında çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarına devam eden siyah beyazlılar dün akşam saat 18.00'de taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kafile bugün Belçika'ya hareket edecek.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi gruplarında ilk maçına Belçika deplasmanında C. Brugge karşısında çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarına devam eden siyah beyazlılar dün akşam saat 18.00'de taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kafile bugün Belçika'ya hareket edecek.