Güneş ‘gol’ attırıyor

Son 10 sezonda görev alan teknik adamlar arasında en çok maç kazanan isim 192 galibiyet ile Avcı olurken, Avcı'yı 180 galibiyet ile Güneş takip etti. En fazla gol sevinci yaşayan teknik adam ise 314 maçta rakip ağları 639 kere sarsan Güneş'in ekipleri oldu. Avcı'nın takımları 606 gol buldu.
Son 10 sezonda görev alan teknik adamlar arasında en çok maç kazanan isim 192 galibiyet ile Avcı olurken, Avcı'yı 180 galibiyet ile Güneş takip etti. En fazla gol sevinci yaşayan teknik adam ise 314 maçta rakip ağları 639 kere sarsan Güneş'in ekipleri oldu. Avcı'nın takımları 606 gol buldu.