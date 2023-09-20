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Fernandes Fulham’a gidemedi

Ağustos ayında son haftasında Beşiktaş'ın kafasını karıştıran bir teklif geldiği ortaya çıktı. Premier Lig ekibi Fulham, Gedson için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Resmi görüşme talebinde bulundu, fiyat bilgisi talep etti. Portekizli yıldız için siyah-beyazlılardan 40 milyon euro'luk bir rakam telaffuz edilince, transfer görüşmelerinin tıkandığı ifade edildi. İngiliz ekibinin yaz döneminde yeni bir teklif sunması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Fernandes Fulham’a gidemedi
Ağustos ayında son haftasında Beşiktaş'ın kafasını karıştıran bir teklif geldiği ortaya çıktı. Premier Lig ekibi Fulham, Gedson için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Resmi görüşme talebinde bulundu, fiyat bilgisi talep etti. Portekizli yıldız için siyah-beyazlılardan 40 milyon euro'luk bir rakam telaffuz edilince, transfer görüşmelerinin tıkandığı ifade edildi. İngiliz ekibinin yaz döneminde yeni bir teklif sunması bekleniyor.
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