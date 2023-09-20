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CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE - Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, D grubu ilk maçında Belçika devi Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Kartal, 3 puan alarak gruplara iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Club Brugge Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen sporseverler arama motorlarında sık sık detayları araştırıyor. Yapılan sorgularda, "Club Brugge Beşiktaş maçı ne zaman?, Club Brugge Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle, Club Brugge Beşiktaş maçı canlı izle, Club Brugge - Beşiktaş maçı canlı" ifadelerine yer verildi. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 17:40 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 17:40
CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE - Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Club Brugge - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam eden Beşiktaş, ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge - Beşiktaş maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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