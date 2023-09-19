Eric bu ne genişlik!

Beşiktaş'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Eric Bailly sergilediği tavırlarla herkesi şaşkına çevirdi. Antrenman eksiği olmasa da maç temposu yakalamakta zorlanan Bailly, milli arada Karagümrük'le oynanan hazırlık karşılaşmasında tepki çeken ilk davranışına imza attı. Deneyimli oyuncu yorulduğunu söyleyerek mücadelenin 43. dakikasında oyundan çıkmak istedi. Bu tavır teknik heyette büyük şaşkınlık yarattı. TRABZONSPOR deplasmanında yedeklerde yer alan Bailly, takımın kamp yaptığı otelden stada geçeceği sırada yaklaşık 25 dakika takım otobüsünü bekletti. Şenol Güneş'in o anki gergin hali ekranlara da yansırken, oyuncunun rahat tavırları daha şimdiden Ümraniye'de konuşulmaya başlandı. Beşiktaş'ın Manchester United'dan transfer ettiği oyuncu, büyük tartışmalar eşliğinde siyah-beyazlı formayı giymişti.