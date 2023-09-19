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Colley’in müthiş serisi sona erdi

Trabzonspor'a 3-0 kaybeden Beşiktaş'ta Omar Colley'in de müthiş serisi son bulmuş oldu. Beşiktaş'a geçen sezonun devre arasında gelen Colley, siyah-beyazlılarda 18 resmi maçta 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı. Pazar gününe kadar hiç kaybetmeyen Colley, forma giydiği maçlarda ilk yenilgisini Trabzon'da aldı. Bu yenilgiyle Beşiktaş'ın 24 maçlık yenilmezliği de son bulmuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Colley’in müthiş serisi sona erdi
Trabzonspor'a 3-0 kaybeden Beşiktaş'ta Omar Colley'in de müthiş serisi son bulmuş oldu. Beşiktaş'a geçen sezonun devre arasında gelen Colley, siyah-beyazlılarda 18 resmi maçta 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı. Pazar gününe kadar hiç kaybetmeyen Colley, forma giydiği maçlarda ilk yenilgisini Trabzon'da aldı. Bu yenilgiyle Beşiktaş'ın 24 maçlık yenilmezliği de son bulmuştu.
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