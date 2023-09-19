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Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi grup aşaması ilk maçında Club Brugge ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlı ekip, kazanarak 3 puan ile başlamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 15:50
Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Club Brugge - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam eden Beşiktaş, ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? FB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge - Beşiktaş maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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