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Beşiktaş'ta neler oluyor? Şenol Güneş...

Trabzonspor maçında alınan 3-0'lık yenilginin ardından sonra Şenol Güneş eleştirilerin odağı oldu. Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde bulunan Kara Kartal'da Şenol Güneş tercihleri nedeniyle sorgulanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 09:54 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 10:03
Beşiktaş'ta neler oluyor? Şenol Güneş...

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçında evinde Pendikspor ile berabere kalıp 1 puana razı olan Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta da Trabzonspor'a 3-0 yenilerek lider konumda olan Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düştü. Sürpriz yenilginin ardından hayal kırıklığı yaratan Şenol Güneş, Milliyet'in haberine göre kadro tercihleri ile eleştirilere maruz kaldı.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Şenol Güneş...

Kadro tercihleri ile eleştirilen deyenimli teknik adam, Trabzonspor karşısında Aboubakar, Masuaku ve başından beri ümidini kesmediği Muleka'yı yedek bırakması taraftardan eleştiri aldı.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Şenol Güneş...

MAÇTA YALNIZCA 2 ŞUT
Tabzonspor maçına iyi başlayan taraf olmasına rağmen birtürlü sonunu getiremeyen Kartal, hücumda etkisiz kalarak ilk şutunu 82. dakikada Ghezzal ile bulabildi. Beşiktaş'ın bu maçta gol beklentisi 0.4 olarak belirlendi. Bu rakam Şenol Güneş'in en düşük istatistiği olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Kara Kartal, ligde çıktığı 4 karşılaşmadaki 4 maçı da 4 golle katapırken, akan oyunda yalnızca 2 gol bularak fileleri havalandırabildi. Kara Kartal'ın diğer 2 golü ise duran toplardan geldi.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Şenol Güneş...

KADRO TERCİHİ TARTIŞILIYOR
1-1 berabere kalınan Pendikspor müsabaksında ikinci 45 dakikada Masuaku ve Rosier'i 59. dakikada oyundan alırken, Chamberlain ve Rashica'yı 11'de denemişti. Pendikspor maçında oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Kara Kartal, maçın son dakikasında Pendikspor'un ataklarına engel olamayıp 90+4'te yediği penaltı golüyle sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Şenol Güneş...

HÜCUM HATTI YETERİNCE ÜRETKEN DEĞİL
Beşiktaş'ta, Amir, Gedson ve Salih Uçan'dan kurgulanan orta saha hattı hucümda beklenilen performansı veremiyor. Orta sahada lider vasıflı oyuncu eksikliğinin sıkıntısını çeken Beşiktaş'ta, Şenol Güneş bu sorunu Chamberlain'i ilk 11'e monte ederek çözmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Şenol Güneş...

YENİ TRANSFERLER YOKLARA OYNUYOR
Transfer sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş'ta takıma transfer edilen oyuncular beklenen verimliliği gösteremedi. Trabzon maçında takıma yeni katılan isimlerden Rashica ve Rebic 11'de kendine yer buldu. Eric Bailly, Zaynutdinov, Chamberlain ve Onana yedek kulübesinde hocalarından forma şansı bekledi. Müsabaka da yalnızca Zaynutdinov oyuna dahil olurken diğer isimler Şenol Güneş'ten forma şansı bulamadı. Yeni transferlerin ilk 11'de oynatılmaması ve zaman zaman oyuna sonradan dahil olamamaları eleştiri konusu oldu.

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