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Belçika rotasyonu

Beşiktaş’ta, perşembe günü deplasmandaki Club Brugge maçında Colley, Rebic, Onur ve Cenk Tosun’un kulübede olacağı ifade edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Belçika rotasyonu
Siyah-beyazlılarda Trabzonspor mağlubiyeti keyifleri kaçırırken, gözler Perşembe günü oynanacak Club Brugge maçına çevrildi. Pazara günü oynanan derbide ilk 11'de rotasyona giden teknik direktör Şenol Güneş, sahaya sürdüğü oyunculardan beklediği verimi alamadı. Deneyimli teknik adam özellikle defansif anlamda yaşanan zaaflara ve yapılan hatalara dikkat çekti. Özelli̇kle Onur Bulut ve Colley'in performansı kafalarda soru işareti yarattı. Şenol Güneş, Avrupa ve lig maçlarının aynı olduğu dönemde rotasyon yapsa da ligdeki ideal 11'ini korumaya çalışacak. Sadece Onur ve Colley değil, Cenk Tosun ve Rebic'in de Konferans Ligi'ndeki karşılaşmaya kulübede başlamaları, ihtiyaç olursa ikinci yarıda oyuna alınacakları öğrenildi.
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