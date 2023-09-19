Ara vermek yok

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Dün sabah yapılan antrenmanda Trabzonspor derbisinde sonradan oyuna giren ve hiç şans bulamayan oyuncular yaklaşık 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlanan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Kartal bugün de tek idman yapacak.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Dün sabah yapılan antrenmanda Trabzonspor derbisinde sonradan oyuna giren ve hiç şans bulamayan oyuncular yaklaşık 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlanan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Kartal bugün de tek idman yapacak.