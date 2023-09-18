Salih Uçan: Kötü oynadık

Beşiktaş'ın milli orta sahası Salih Uçan, Trabzonspor karşısında kötü oynadıklarını söyledi. Uçan, "Golü yiyene kadar maç ortadaydı, ciddi bir atak yoktu. İlk golü bulduktan sonra daha hırslandılar. Açıkçası bugün Kötü oynadık. İlk yarıda toparlanamadık. Hakem şansı da yanımızda olmadı. Rakip, 9 kişi kalabilirdi. Hakem, korumacı davrandı. Kötü oynadığımızı da kabul ediyoruz. Ben de arkadaşlarım da kötü oynadığımızı kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın milli orta sahası Salih Uçan, Trabzonspor karşısında kötü oynadıklarını söyledi. Uçan, "Golü yiyene kadar maç ortadaydı, ciddi bir atak yoktu. İlk golü bulduktan sonra daha hırslandılar. Açıkçası bugün Kötü oynadık. İlk yarıda toparlanamadık. Hakem şansı da yanımızda olmadı. Rakip, 9 kişi kalabilirdi. Hakem, korumacı davrandı. Kötü oynadığımızı da kabul ediyoruz. Ben de arkadaşlarım da kötü oynadığımızı kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.