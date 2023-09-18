"Kaybettik üzgünüz"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından şunları söyledi: "İkinci golden sonra rakibi dirençli hale getirdik. Kazanmayı hak etmedik. Rakip de kolay goller bulunca inançlı oynadı. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Maç içinde duygu kırılmaları da oluyor. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakip sertliğin karşılığını aldı. Benzer goller yedik. Akılcı olmayan bir takım görüntüsü sergilemedik. Kendi oyunumuzun altındaydı. Milli takım sonrası deplasmana geliyorsunuz. Geç gelenler oldu. Herkes potansiyelinin altında oynadı.
Beşiktaşteknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından şunları söyledi: "İkinci golden sonra rakibi dirençli hale getirdik. Kazanmayı hak etmedik. Rakip de kolay goller bulunca inançlı oynadı. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Maç içinde duygu kırılmaları da oluyor. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakip sertliğin karşılığını aldı. Benzer goller yedik. Akılcı olmayan bir takım görüntüsü sergilemedik. Kendi oyunumuzun altındaydı. Milli takım sonrası deplasmana geliyorsunuz. Geç gelenler oldu. Herkes potansiyelinin altında oynadı.