Haberler Beşiktaş "Kaybettik üzgünüz"

"Kaybettik üzgünüz"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından şunları söyledi: "İkinci golden sonra rakibi dirençli hale getirdik. Kazanmayı hak etmedik. Rakip de kolay goller bulunca inançlı oynadı. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Maç içinde duygu kırılmaları da oluyor. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakip sertliğin karşılığını aldı. Benzer goller yedik. Akılcı olmayan bir takım görüntüsü sergilemedik. Kendi oyunumuzun altındaydı. Milli takım sonrası deplasmana geliyorsunuz. Geç gelenler oldu. Herkes potansiyelinin altında oynadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
"Kaybettik üzgünüz"
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından şunları söyledi: "İkinci golden sonra rakibi dirençli hale getirdik. Kazanmayı hak etmedik. Rakip de kolay goller bulunca inançlı oynadı. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Maç içinde duygu kırılmaları da oluyor. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakip sertliğin karşılığını aldı. Benzer goller yedik. Akılcı olmayan bir takım görüntüsü sergilemedik. Kendi oyunumuzun altındaydı. Milli takım sonrası deplasmana geliyorsunuz. Geç gelenler oldu. Herkes potansiyelinin altında oynadı.
DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Beşiktaş maçında akılalmaz olay! Anastasios Bakasetas’ın boğazına sarıldı…
New York'ta Başkan Erdoğan rüzgarı! Türkevi önünde coşkulu kalabalık
Çakar'dan flaş yorum: Koskoca F.Bahçe'nin...
Buruk'tan flaş karar! Devler Ligi'nde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya büyük övgü! "Fark daha fazla olabilirdi"
Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart çıkmalı mıydı?
💰1 DOLAR KAÇ TL?
EMEKLİYE 5 BİN TL CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O yıldızlara flaş eleştiri! "Aslında yoklardı" O yıldızlara flaş eleştiri! "Aslında yoklardı" 07:02
Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? 00:38
Toroğlu yorumladı! İptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! İptal kararı doğru mu? 00:38
Güneş: Kötü oynadık, hak etmedik! Güneş: Kötü oynadık, hak etmedik! 00:38
Bjelica: Beşiktaş'a fırsat dahi vermedik! Bjelica: Beşiktaş'a fırsat dahi vermedik! 00:38
Fırtına'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! Fırtına'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 00:38
Daha Eski
Maç sonu dikkat çeken görüntü! Bakasetas'ın boynunda... Maç sonu dikkat çeken görüntü! Bakasetas'ın boynunda... 00:38
Akyazı'da Fırtına koptu! Trabzon Beşiktaş'ı farklı geçti Akyazı'da Fırtına koptu! Trabzon Beşiktaş'ı farklı geçti 00:38
Beşiktaş'ın golü faule takıldı! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golü faule takıldı! İşte o pozisyon 00:38
Kartal'dan transfer sözleri: Dünyanın sonu değil Kartal'dan transfer sözleri: Dünyanın sonu değil 00:38
Alanya kaçtı Paşa yakaladı! Alanya kaçtı Paşa yakaladı! 00:38
F.Bahçe zirveye yerleşti! İşte güncel puan durumu F.Bahçe zirveye yerleşti! İşte güncel puan durumu 00:38