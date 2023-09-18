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Beşiktaş Club Brugge mesaisine başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 15:53
Beşiktaş Club Brugge mesaisine başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Trabzonspor karşılaşmasında oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

Siyah-beyazlı ekip, Club Brugge maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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