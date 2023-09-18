5 sene sonra yeniden

Trabzonspor'da 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de Şenol Güneş yönetimindeki en farklı yenilgisini tekrarladı. Siyah-beyazlılar, daha önce tecrübeli teknik adam idaresinde Kasımpaşa'ya 4-1 2018 Aralık'ta kaybetmişti. Tam 5 yıl sonra benzer mağlubiyet yaşandı.
Trabzonspor'da 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de Şenol Güneş yönetimindeki en farklı yenilgisini tekrarladı. Siyah-beyazlılar, daha önce tecrübeli teknik adam idaresinde Kasımpaşa'ya 4-1 2018 Aralık'ta kaybetmişti. Tam 5 yıl sonra benzer mağlubiyet yaşandı.