TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Trabzonspor - Beşiktaş derbi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabakayı beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Rashica, Chamberlain, Muleka, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK!

Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak

SÜPER LİG'DE 101. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de daha önce 100 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez üç puanın sahibi oldu. 27 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken, kalesinde de 114 gol gördü. Geçen sezonun ikinci yarısında oynanan aralarındaki son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ&NBSP;SÜPER LİG'DE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 18 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 14 galibiyet elde ederken 4 kez de beraberlik ile sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 23. haftasında Sivasspor'a karşı yaşamıştı.

KARTAL RAKİBİNE KARŞI 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Trabzonspor'u son 5 maçtır mağlup edemiyor. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın ikisini bordo-mavililer kazanırken, 3 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibini en son 2020-2021 sezonunda deplasmanda mağlup etmişti.

DÜDÜK VOLKAN BAYARSLAN'DA

Zorlu müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.