Şenol Güneş: Kötü oynadık, hak etmedik!

Süper Lig'in 5. haftasında kritik maçta Beşiktaş, Trabzonspor'a deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Bu maçın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Oyunla ilgili, düşündüğümüz oyundan uzak oynadık. Yediğimiz 2 gol hata ve şanssızlık oldu. Rakibinde pozisyonu yoktu ama kolay goller buldu ve direnç gösterdi. Kötü oynadık, maçı hakketmedik. Hakkettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakip sert ve inançlı oynadı.

Yediğimiz gollerin hepsi benzer, topu kaybettik ve sonra kalemizde oldu. Frikikten yediğimiz golü, yememeliyiz. Oyunumuz kendi oyunumuzun altındaydı. Dirençli bir görüntü vermedik.

Milli takım arasından sonra hep deplasmana gidiyoruz. Böyle bir dezavantajımız var.

Seçtiğim oyuncular, istediğimiz oyununun altında oynadılar.