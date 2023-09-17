BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten derbi mesajı: Takım olarak hazırız!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Papara Park Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Milli aradan sonra hem biz hem diğer takımlar için yeniden buluşma oldu. Geç katılanlar oldu ama takım olarak hazırız.

Amartey'in hafif bir rahatsızlığı vardı ama tüm takım olarak hazırız.

Her maça aynı çıkıyoruz. Güzel futbol ve 3 puan için çıkıyoruz her maça. Rakip kim olursa olsun güzel oynayıp 3 puanı almak istiyoruz.