BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal seriyi sürdürmek istiyor! İşte Güneş'in Trabzonspor derbisi 11'i

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. Süper Lig'de oynadığı son 18 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Bu sezon oynadığı üç lig maçında Karagümrük ve Sivas'ı yenen, Pendikspor ile berabere kalan Kara Kartal, uçuşunu Karadeniz semalarında da sürdürmek istiyor. Beşiktaş deplasmanda alacağı galibiyetle hem yenilmezlik serisini devam ettirmek, hem de perşembe günü deplasmanda oynanacak Club Brugge maçı öncesinde moral bulmak istiyor.

RAKAMLAR KARTAL DİYOR

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek. 50 yıllık rekabette geride kalan 136 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 153 gol kaydetti. Geride kalan 100 lig maçında siyah-beyazlılar 37, bordomavililer 36 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

ABOUBAKAR GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ın skorer forveti Vincent Aboubakar, önceki akşam takıma katıldı. Afrika Kupası maçları için ülkesine giden, ardından ailesinin sağlık sorunu nedeniyle yönetimden izin alarak Fransa'ya geçen yıldız futbolcu İstanbul'a döndü. İdmana da çıkan Aboubakar'ın bugünkü maçta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

AMARTEY GİTMEDİ

Siyah-beyazlılara derbi öncesi savunma hattından kötü haber geldi. Yeni transfer Amartey, yaşadığı bel ağrısı nedeniyle tedavi altına alındı ve Trabzon'a götürülmedi. Bir diğer yeni transfer Tayfur Bingöl ve sakatlığı geçen Ghezzal da kafilede yer alırken, Amartey dışında Tayyip Talha da maç kadrosuna alınmadı.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN TRABZONSPOR DERBİSİ MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Rashica, Chamberlain, Muleka, Aboubakar