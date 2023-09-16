Kartallara durmak yok

Beşiktaş, yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.