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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı! O yıldız yok

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında derbide Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, zorlu müsabakanın kamp kadrosunu açıkladı. Kara-Kartal'da bel ağrısı bulunan Daniel Amartey kafilede yer almadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 14:11 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 14:22
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı! O yıldız yok

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı ekipte Daniel Amartey sakatlığı sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, "Futbol Takımımızın 14.09.2023 tarihli antrenmanı sonrası bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan futbolcumuz Daniel Amartey'in tedavisine devam edilmekte olup, oyuncumuz Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Eric Bailly ise kafilede yer aldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."

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