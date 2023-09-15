Haberler Beşiktaş Hannibal bekleniyor

Hannibal bekleniyor

Beşiktaş yönetiminin ‘Satın alma opsiyonlu kiralama” teklifini geri çeviren Manchester United, Tunuslu yıldız Hannibal Mejbri için son kararını bugün verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
Hannibal bekleniyor
Transferde son saatlere girilirken dış basında Beşiktaş için dikkat çeken bir haber yer aldı. Teamtalk'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'la adı anılan Hannibal Mejbri için gözler Erik ten Hag'da... Siyah-beyazlıların Manchester United'a kiralama teklifinde bulunduğu belirtilirken Manchester United'ın bedelsiz olması nedeniyle teklife sıcak bakmadığı ancak yine son kararın Erik ten Hag'da olduğu ifade edildi. Geçen sezon Birmignham'da kiralık oynayan ve 41 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, United'da ise 3 kez şans bulabildi. Mejbri'nin sözleşmesinde son yıla girdiğinin altı çizilirken uzatma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı. Haberde genç isim için "Geçen Luton Town'ın teklif yapacağı haberleri vardı ancak gerçekleşmedi. Bu nedenle Mejbri'nin bir sonraki seçeneği Beşiktaş olabilir" denildi.
DİĞER
Bırak artık bu İşler'i! Ünlü oyuncu Nejat İşler hastanelik oldu!
HALK TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuksuzluğa devam ediyor! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumuyor! Bakanlık harekete geçti
F.Bahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak
G.Saray'dan bir transfer bombası daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a golcü stoper! Menajerler önerdi
Şenol Güneş'ten flaş uyarı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 | 2023 yeni, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor! Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor! 07:45
Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam 07:38
Jerome Opoku Şehir’de Jerome Opoku Şehir’de 01:03
Umut tamam Umut tamam 01:01
Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... 00:21
G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! 00:21
Daha Eski
Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı 00:21
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 00:21
F.Bahçe'de flaş gelişme! Livakovic ve Szymanski... F.Bahçe'de flaş gelişme! Livakovic ve Szymanski... 00:21
F.Bahçe'de ayrılık açıklandı! İşte yeni takımı F.Bahçe'de ayrılık açıklandı! İşte yeni takımı 00:21
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... 00:21
Galatasaray'dan flaş Muslera kararı Galatasaray'dan flaş Muslera kararı 00:21