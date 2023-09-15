Hannibal bekleniyor

Transferde son saatlere girilirken dış basında Beşiktaş için dikkat çeken bir haber yer aldı. Teamtalk'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'la adı anılan Hannibal Mejbri için gözler Erik ten Hag'da... Siyah-beyazlıların Manchester United'a kiralama teklifinde bulunduğu belirtilirken Manchester United'ın bedelsiz olması nedeniyle teklife sıcak bakmadığı ancak yine son kararın Erik ten Hag'da olduğu ifade edildi. Geçen sezon Birmignham'da kiralık oynayan ve 41 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, United'da ise 3 kez şans bulabildi. Mejbri'nin sözleşmesinde son yıla girdiğinin altı çizilirken uzatma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı. Haberde genç isim için "Geçen Luton Town'ın teklif yapacağı haberleri vardı ancak gerçekleşmedi. Bu nedenle Mejbri'nin bir sonraki seçeneği Beşiktaş olabilir" denildi.