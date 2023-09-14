Haberler Beşiktaş Ücretlere zam!

Ücretlere zam!

Daha önce Necip'le 2 yıllık yeni anlaşma yapan yönetim, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan kaleci Mert'le masaya oturup, tecrübeli eldivenin sözleşmesini 2025 sonuna kadar yenilemişti. Kartal peşinden de (Başkan Çebi'nin dün açıkladığı üzere) Gedson'un sözleşmesini, ücretinde ciddi bir iyileştirme yaparak 1 yıl daha uzattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Ücretlere zam!
Daha önce Necip'le 2 yıllık yeni anlaşma yapan yönetim, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan kaleci Mert'le masaya oturup, tecrübeli eldivenin sözleşmesini 2025 sonuna kadar yenilemişti. Kartal peşinden de (Başkan Çebi'nin dün açıkladığı üzere) Gedson'un sözleşmesini, ücretinde ciddi bir iyileştirme yaparak 1 yıl daha uzattı.
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