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Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? TS - BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan derbi ile devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? TS - BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 12:10
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? TS - BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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