Derbide kozu Ghezzal olacak

Teknik direktör Güneş, derbi öncesi biraz olsun rahatladı. Sakatlığı tamamen atlatan Ghezzal'ın yükselen formu Güneş ve ekibinin yüzünü güldürdü. Cezayirli futbolcu, Karagümrük ile oynanan hazırlık müsabakasında 1 gol atarken, fiziksel durumuyla da yeşil ışık veren Ghezzal, Trabzon maçında Kartal'ın hücum hattının en etkili isimlerinden biri olacak.
Teknik direktör Güneş, derbi öncesi biraz olsun rahatladı. Sakatlığı tamamen atlatan Ghezzal'ın yükselen formu Güneş ve ekibinin yüzünü güldürdü. Cezayirli futbolcu, Karagümrük ile oynanan hazırlık müsabakasında 1 gol atarken, fiziksel durumuyla da yeşil ışık veren Ghezzal, Trabzon maçında Kartal'ın hücum hattının en etkili isimlerinden biri olacak.