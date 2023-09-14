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Derbide kozu Ghezzal olacak

Teknik direktör Güneş, derbi öncesi biraz olsun rahatladı. Sakatlığı tamamen atlatan Ghezzal'ın yükselen formu Güneş ve ekibinin yüzünü güldürdü. Cezayirli futbolcu, Karagümrük ile oynanan hazırlık müsabakasında 1 gol atarken, fiziksel durumuyla da yeşil ışık veren Ghezzal, Trabzon maçında Kartal'ın hücum hattının en etkili isimlerinden biri olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Derbide kozu Ghezzal olacak
Teknik direktör Güneş, derbi öncesi biraz olsun rahatladı. Sakatlığı tamamen atlatan Ghezzal'ın yükselen formu Güneş ve ekibinin yüzünü güldürdü. Cezayirli futbolcu, Karagümrük ile oynanan hazırlık müsabakasında 1 gol atarken, fiziksel durumuyla da yeşil ışık veren Ghezzal, Trabzon maçında Kartal'ın hücum hattının en etkili isimlerinden biri olacak.
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