Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı öncesi flaş Aboubakar açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta haftasonu oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesi Vincent Aboubakar'ın durumu büyük merak konusu haline gelmişti.

Son olarak siyah-beyazlılardan futbolcu ile ilgili olarak açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzden Açıklama Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz.