8 oyuncu 1 ay yok

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası'nın tehlikesini hissediyor. Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den yaklaşık 80 futbolcu ülkelerinden milli davet bekliyor. Başta Beşiktaş olmak üzere Süper Lig'deki 20 takımda bulunan Afrikalı oyuncular, davet edilmeleri halinde en az 4 maç takımlarından uzak kalacak. Ülkelerin gruptan çıkmaları halinde bu sayı 2-3 maç daha artabilir. Kadrosunda bulunan ve ülkelerinden milli davet alma potansiyeli olan 8 Afrikalı oyuncu ile Beşiktaş ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Gambiyalı Omar Colley, Kongo Demokratikli Arthur Masuaku ve Jackson Muleka, Kamerunlu Jean Onana ile Vincent Aboubakar, Ganalı Daniel Amartey, ev sahibi Fildişi Sahili'nden Eric Bailly, Cezayirli Rachid Ghezzal milli takımlarından davet almaları halinde siyah-beyazlıları ocak ayında lig mücadelesinde yalnız bırakacak.

6 YERLİYLE ÇIKACAK

Beşiktaş, Afrika Kupası döneminde sahaya 6 yerli oyuncuyla çıkacak. Siyah-beyazlılar bu dönemdeki maçlarda Mert Günok (kaleci), Valentin Rosier (sağ bek), Necip Uysal (stoper), Tayyip Talha Sanuç (stoper), Tayfur Bingöl (sol bek), Amir Hadziahmetovic (defansif orta saha), Salih Uçan (merkez orta saha), Gedson Fernandes (merkez orta saha), Milot Rashica (sağ kanat), Ante Rebic (sol kanat) ve Cenk Tosun (forvet) 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.