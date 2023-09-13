Gedson uzattı!

Beşiktaş yönetimi bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da takımda kalmasını istediği oyuncuların sözleşmelerinde iyileştirmeye gidiyor. İlk hamle Portekizli Gedson Fernandes için yapıldı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, performansıyla herkesin takdirini toplarken, yönetim de oyuncusuna ödülünü verdi. Siyah-beyazlılar ilk olarak Portekizli futbolcunun maaşına 500 bin euro zam yapıldı. Beşiktaş'tan senelik 1.2 milyon euro kazanan Gedson'un ücreti 1.7 milyon euro'ya yükseltildi. Öte yandan oyuncuyla görüşen ve +1 yıllık opsiyon hakkını da kullanmak isteyen siyah-beyazlılar 'olumlu' yanıt aldı ve Gedson Fernandes'in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı. 24 yaşındaki genç orta saha için resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

HERKES VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Başarılı orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon da Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından yakın takibe alınmış, hatta yaz transfer döneminde de başta Ajax olmak üzere Lazio ve gibi ekiplerden teklifler almıştı. Kartal'a 20 milyon euro civarında bonservis teklifleri de geldiği dönemde, Gedson ile görüşen Beşiktaş yönetimi "Takımda olmandan dolayı mutluyuz, seni bir yere göndermek istemiyoruz; dolayısıyla teklifleri de kabul etmeyeceğiz. Senin de sözleşmeni en kısa sürede yenileyip maaşını artıracağız merak etme" diyerek oyuncusunu ikna etmişti. Gedson'un da aynı düşüncelerle "Takımda kalacağım, tekliflerle ilgilenmiyorum burada mutluyum " yanıtı üzerine rahatlayan yönetim sözünü tuttu ve Gedson'a hem zam yaptı, hem sözleşmesini uzattı.

GİTMEK İSTERSE 35 MİLYON EURO

Başkan Çebi, önceki gün A Spor'rda katıldığı canlı yayında Gedson için "Gedson'la biz kontratı tekrar uzattık, yeniledik, tazeledik. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister, satışı da söz konusu olursa, kapıyı 35 milyon euro'dan açarım" dedi.