Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Süper Lig devi Beşiktaş'tan stat ismi sponsorluğu için dev anlaşma sağlanmak üzere. Uzun zamandır stat ismi sponsorluğu konusunda titiz çalışmalarını yürüten siyah-beyazlı yönetim nihayet dev anlaşmayla stadının yeni ismini buluyor. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öte yandan sponsorluk görüşmeleride devam ediyor.
Beşiktaş yönetimi stat sponsorluğu konunusunda imkanlarını iyi kullanmak istiyor.
Daha önce farklı şirketlerle görüşmeler olumuş fakat bi sonuca varılamamıştı.
Yönetim, Gazprom ile görüşmelerinde ciddi derecede mesafe katetmişti.
Fakat, Rusya'da yaşanan olaylar sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı.
Siyah-beyazlılar bu gelişmeden sonra diğer sponsorluk anlaşmalarına yönelmişti.
Gündeme Emirates ve Beko isimleri gelmişti.
Kara Kartal'da stat isim sponsorluğu konusunda görüşmelerde sona doğru gelindi.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin en geç 1 hafta içinde sponsorluk için anlaştığı şirketi ve mali detayları açıklaması bekleniyor.
YILLIK 7.5 MİLYON EURO'DAN ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE
Akşam'ın haberine göre iki taraf arasında yıllık 7.5 milyon euro (Yaklaşık 220 milyon TL) net ücretten el sıkıştığı belirtildi.
Bunun yanı sıra Beşiktaş yönetiminin Fan Token işine de girişeceği ve burada yaptığı görüşmelerde ilk etapta 500 milyon liralık bir anlaşma doğrultusunda el sıkışıldığı belirtildi.
SPONSOR OLAYINI HALLETİK
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında ve pazartesi katıldığı A spor canlı yayınında "Sponsorluk anlaşması bitmek üzere. Yüzde yüz önümüzdeki hafta biter. Beşiktaş adına ve markasına yakışır olacak. Biz o işi hallettik. Gecikmesinin de Beşiktaş'a bir zararı yok." ifadelerini kullanmıştı.