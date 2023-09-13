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Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Süper Lig devi Beşiktaş'tan stat ismi sponsorluğu için dev anlaşma sağlanmak üzere. Uzun zamandır stat ismi sponsorluğu konusunda titiz çalışmalarını yürüten siyah-beyazlı yönetim nihayet dev anlaşmayla stadının yeni ismini buluyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 16:47
Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öte yandan sponsorluk görüşmeleride devam ediyor.

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Beşiktaş yönetimi stat sponsorluğu konunusunda imkanlarını iyi kullanmak istiyor.

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Daha önce farklı şirketlerle görüşmeler olumuş fakat bi sonuca varılamamıştı.

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Yönetim, Gazprom ile görüşmelerinde ciddi derecede mesafe katetmişti.

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Fakat, Rusya'da yaşanan olaylar sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı.

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Siyah-beyazlılar bu gelişmeden sonra diğer sponsorluk anlaşmalarına yönelmişti.

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Gündeme Emirates ve Beko isimleri gelmişti.

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Kara Kartal'da stat isim sponsorluğu konusunda görüşmelerde sona doğru gelindi.

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin en geç 1 hafta içinde sponsorluk için anlaştığı şirketi ve mali detayları açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

YILLIK 7.5 MİLYON EURO'DAN ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

Akşam'ın haberine göre iki taraf arasında yıllık 7.5 milyon euro (Yaklaşık 220 milyon TL) net ücretten el sıkıştığı belirtildi.

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Bunun yanı sıra Beşiktaş yönetiminin Fan Token işine de girişeceği ve burada yaptığı görüşmelerde ilk etapta 500 milyon liralık bir anlaşma doğrultusunda el sıkışıldığı belirtildi.

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

SPONSOR OLAYINI HALLETİK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında ve pazartesi katıldığı A spor canlı yayınında "Sponsorluk anlaşması bitmek üzere. Yüzde yüz önümüzdeki hafta biter. Beşiktaş adına ve markasına yakışır olacak. Biz o işi hallettik. Gecikmesinin de Beşiktaş'a bir zararı yok." ifadelerini kullanmıştı.

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