Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

SPONSOR OLAYINI HALLETİK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında ve pazartesi katıldığı A spor canlı yayınında "Sponsorluk anlaşması bitmek üzere. Yüzde yüz önümüzdeki hafta biter. Beşiktaş adına ve markasına yakışır olacak. Biz o işi hallettik. Gecikmesinin de Beşiktaş'a bir zararı yok." ifadelerini kullanmıştı.