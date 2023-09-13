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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes imzayı attı! İşte yeni sözleşmesi

Beşiktaş, Portekizli yıldız Gedson Fernandes ile sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlılar resmi siteden 24 yaşındaki oyuncunun kontratının 2026-27 sezonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 12:22 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 12:35
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes imzayı attı! İşte yeni sözleşmesi

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Başkan Ahmet Nur Çebi, sözleşme yenilenen Gedson Fernandes'e yeni dönemde başarılar diledi. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesini yenileyen Portekizli oyuncu ise kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım" diye konuştu.

Haftasonu Trabzonspor ile oynayacakları lig maçıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Fernandes, "Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞÇI RUHUM HEP SAHADA OLACAK"

Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı her maçta elinden geleni yapacağını belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak" şeklinde konuştu.

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