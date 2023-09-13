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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iki imza daha yolda! 45 milyon...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'le sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlılarda iç transfer devam edecek ve iki isimle daha yeni mukavele yapılacak. İşte o isimler ve maddi beklentileri... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 08:31
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iki imza daha yolda! 45 milyon...

Beşiktaş yönetimi bu sezon Mert Günok ve Necip Uysal'ın ardından Gedson Fernandes'in de sözleşmesini yenilerken geriye iki isim kalmış oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iki imza daha yolda! 45 milyon...

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ve başarılı orta sahası Salih Uçan ile yeni haftada anlaşmaların sağlanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iki imza daha yolda! 45 milyon...

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yürüteceği sözleşme görüşmelerinde iki milli futbolcunun da beklentisinin 40-45 milyon TL bandında olduğu biliniyor.

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