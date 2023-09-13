BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iki imza daha yolda! 45 milyon...

Beşiktaş yönetimi bu sezon Mert Günok ve Necip Uysal'ın ardından Gedson Fernandes'in de sözleşmesini yenilerken geriye iki isim kalmış oldu.
Beşiktaş yönetimi bu sezon Mert Günok ve Necip Uysal'ın ardından Gedson Fernandes'in de sözleşmesini yenilerken geriye iki isim kalmış oldu.
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ve başarılı orta sahası Salih Uçan ile yeni haftada anlaşmaların sağlanması bekleniyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yürüteceği sözleşme görüşmelerinde iki milli futbolcunun da beklentisinin 40-45 milyon TL bandında olduğu biliniyor.
Başkan Çebi "İkisinin de kalacağına eminim, onları üzecek değiliz" ifadelerini kullandı.