Yüzde 99 şampiyonuz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün akşam A Spor'da birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, camianın önemli isimlerden Erol Kaynar'ın sorularını tüm samimiyetiyle yanıtlarken, siyah-beyazlı taraftarların da gönlüne su serpti. Beşiktaş Başkanı Çebi, transfer konuları için "Bu işler parayla-pulla olmuyor. Şu anda en iyi oynayan takım Beşiktaş. Tüm istatistiklere bakın, en iyisi bizde. Bu işler parayla olmuyor. Son gülen iyi güler, bekleyin ve görün. Bu sezon %99 şampiyon biziz" dedi.

UÇAK 3 SAAT GEÇ KALKTI

Başkan Ahmet Nur Çebi şöyle devam etti: "Transfer çalımı diye bir laf var. Benim bildiğim çalım sahada atılır. Ben kimseye transfer çalımı atmadım, attığımı da iddia etmedim. Eğer attıysak Gedson, Rosier ve Ghezzal'dır bu çalımlar. Rachisa'yı çok istedik ve aldık. Rashica transferinde bir rakibimiz tarafından oyuncu ve menajerine baskı yapıldı. Hatta bu nedenle uçak 3 saat geç kalktı. Ama oyuncum geri adım atmadı, ona da teşekkür ediyorum."

BEN POLİS DEĞİLİM, TFF ARAŞTIRSIN

"Transfer rakamları inanılmaz. Başkasının eviyle ilgili yorum yapmam çok doğru değil. Bu rakamlar doğru ve ödenebilir rakamlar değil. Malını mülkünü satarsın, bilemem. Ama ortada bir tuhaflık var, buna TFF bakacak. Ben polis değilim ki! Çok basit sistemlerle bunlar çözülür. Yeni moda çift kontrat; biri TFF'de, biri kenarda. Bunlar mahkemeye giderse, UEFA nezdinde bu takım top oynayamaz ki. TFF kurallarına göre ortaya çıkarsa küme düşmeye kadar gider bu iş. Bu saate kadar yanlış yapmadım.

35 MİLYON EURO'DAN AŞAĞIYA BIRAKMAM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transferler kadar takımdaki oyunculara gelen teklifleri de değerlendirdi. Bakan Çebi, "Gedson Fernandes'in gidebileceği konuşuluyor, onu satacak mısınız?" sorusuna, "Gedson ile nikah tazeledik. Yani uzun süre daha bizimle. Ama futbolcu bir gün gitmek isterse, taliplisi çıkarsa, anlaşma olur satışı da söz konusu olursa; Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. Bence 35 milyon euro'yu geçer! O rakamların altına artık konuş mam bile" ifadelerini kullandı.

TALİSCA BİR GÜN BELKİ!

Anderson Talisca çok kıymetliydi, güzel anılarla gitti. Şenol hocanın onunla konuşması tamamen sohbetten ibaretti. Ben kulübünden müsaade istedim. Teklif yaptım, bize bir rakam bile vermediler. Nasıl gelecekti? Biz kapıyı çaldık, evin sahibi "Ev kirada" dedi. Bitti! İnşallah bir gün gelir, inşallah bana nasip olur.

GHEZZAL BİZİ YIKTI

Geçen sene şampiyonluğu kaybetmemize Ghezzal'ın sakatlığı neden oldu. Mert ile onun sakatlığı bize şampiyonluğa mal oldu. Bu sene karşılığını verecektir. Cenk ve Salih bizim çocuğumuz. Cenk'e kapıyı açan benim, Salih'i oğlum gibi severim. İkisinin de hakkını yiyecek değilim, biraz zaman.

RIDVAN GELEMEZ

Rıdvan Yılmaz, geçen sezon 15 maçta oynamış. Glasgow Rangers'ın onu bırakacağını düşünmüyorum. Onun başarılı olması bizim gururumuzdur. Deniz Türüç çok kaliteli oyuncu ama onunla ilgili girişimimiz olmadı. Umut Meraş, az şans bulacağını düşünerek gitmek istiyor, ben gitmesini istemem.

GÖKHAN'I İSTEDİK

Gökhan İnler ile sportif direktör arayışı konusunda görüştük. Kendisi de Beşiktaş'ta jübile yapmak istediğini, 40 yaşında top oynaması gibi değerleri kariyer planında yazmasını istediğini ifade etti. Takımda bir ağabey olmasını de istedik. Gökhan ile buraya geldik. Ücreti de sportif direktör ücreti şeklinde konuştuk.

RAMOS GELDİ-GİTTİ!

Beşiktaş'takı Asbaşkanlık görevinden ayrılan Serhan Çetinsaya, Sergio Ramos transferinin olmamasının istifa sebebinde bardağı taşıran son nokta olduğunu açıkladı. Çetinsaya, "Sergio Ramos'un Beşiktaş'a kazandırılması, Beşiktaş'ın layık olduğu dünya vitrinine geri dönmesiydi. Bir vizyon projesiydi. Çok çalıştık, oldu, anlaştık ama sonrasında olmadı. Başkanımızın ifade ettiği gibi 50 milyon euro'ya yaklaşan bir maliyet doğruydu. Akaretler'deki plaza 2025 yılına kalmadan 5 yıldızlı otel olacak. Mevcut kırgınlıklar Beşiktaş başkanının şahsına değil, süreçle alakalı kırgınlıklar. Bunu da çok büyütmemek lazım. Arka planda hizmete devam edeceğiz. En büyük hayallerimden birisi Beşiktaş'a başkan olmak" diye konuştu.