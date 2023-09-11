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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serhan Çetinsaya'dan Sergio Ramos açıklaması

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta istifa eden yönetici Serhan Çetinsaya, siyah-beyazlıların bir süre önce ilgilendiği Sergio Ramos'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 11:57
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serhan Çetinsaya'dan Sergio Ramos açıklaması

Beşiktaş'ta istifa eden yönetici Serhan Çetinsaya, siyah-beyazlıların bir süre önce ilgilendiği Sergio Ramos'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Çetinsaya'nın dikkat çeken sözleri...

"Kişinin 2 yıl boyunca 40'ar maça çıkması, sakat olmaz, 20'şer gol atar, Konferans'ta final oynarsak, her şey dahil 48.4 milyon Euro maliyeti olacaktı. Bu maliyetin belirli bir kısmı Beşiktaş'ın üzerinde kalmayacaktı. Belirli bir kısmın varyasyonları vardı.

Sergio Ramos, benim için bir futbolcu transferi değildi. Bu şahıs rüşdünü ispat etmiş, 25 kupası olan, kariyeri ortada olan biri. Bu sporcunun Beşiktaş'a kazandırılması, Beşiktaş'ın layığı olan dünya vitrinine geri dönmesiydi. Bu benim için bir futbolcu transferinin ötesinde, vizyon projesiydi. Çok çalıştık. Oldu, anlaştık. Sonrasında olmadı. Sağlık olsun. Kısmet değilmiş. Keşke olsaydı. Bir Beşiktaş taraftarı olarak izlemeyi çok isterdim. Ramos'a 18-19 gün Beşiktaş'ı anlattım. Etkileme noktasında neler yapabileceğimizin listesini çıkardık. Para ikinci plandaydı. 27 Milyon Euro net teklifi vardı adamın, o teklifi değerlendirmedi bile.

Sergio Ramos için 6 kulüp yarıştı. Galatasaray da bu yarışın içindeydi. İkna etme noktasında ilk başladığımızda, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan bir takımda olması söz konusu dahi değildi. İlhan Mansız'ın desteğiyle, Guti'ye ulaşmamız, onun da Guti'yi ikna etmesiyle ciddi bir ön adım attı. Gökhan Töre de dahil oldu sürece. Gökhan Töre'nin şahsi antrenörüyle, Sergio Ramos'un şahsi antrenörü aynı kişi. Beşiktaş'a gelmeye yeşil ışık yakmasıyla para konuşmaya başladık. Ramos'un önceliği para değildi. Öncesinde para konuşmadık."

"G.SARAY'DAN HELALLİĞİMİ ALMAK İSTERİM"

Malum Galatasaray maçı sonrası bir paylaşım yaptım. Bu paylaşım Beşiktaş efendiliğine yakışmadı. Hakkınızı helal edin. Heyecanıma yenik düştüm. Galatasaray büyük bir camiadır, helalliğimi almak isterim.

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