Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Talisca açıklaması: Biz kapıyı çaldık ama...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair Aspor'a özel açıklamalarda bulundu.

Çebi, canlı yayında gerçekleşmeyen Talisca transferinin perde arkasını anlattı.

İŞTE ÇEBİ'NİN SÖZLERİ:

"Talisca çok kıymetliydi bizim için. Çok güzel anılarla gitti. Ama Talisca'nın gelmek istemesi, takımının bırakması söz konusu değildi. Şenol Güneş'in onunla konuşması sohbetten ibaretti. Kulübünden müsaade istedim, teklif yaptım. Kulübünden gelecek cevap, devam edeceğiz oldu. Bizim Talisca'yla takımının müsaadesi olmadan görüşmesi yapmamız mümkün olabilir mi? Biz kapıyı çaldık ama evin sahibi ev kirada dedi. İnşallah bir gün olur ama bugün olmuyor."